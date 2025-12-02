Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Ekonomik parametrelerdeki bu hassas dengeler, vatandaşın günlük yaşamında karşılığını arama motorlarında ve sosyal medyada buluyor. Depolarını doldurmak isteyenler, maliyet hesaplarını yapabilmek adına, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: