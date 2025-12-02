Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Petrol piyasasındaki oynaklık, kur dalgalanmaları ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, günlük değişen fiyatları merakla takip ediyor.
Akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Sektörün ana belirleyicisi olan Brent petrolün varil fiyatındaki anlık değişimler, uluslararası piyasaların seyri ve iç piyasadaki döviz kurlarındaki volatilite, pompa fiyatlarını doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.
Bu parametrelere eklenen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışları ve vergi düzenlemeleri de maliyet tablosundaki yerini koruyor.
Ekonomik parametrelerdeki bu hassas dengeler, vatandaşın günlük yaşamında karşılığını arama motorlarında ve sosyal medyada buluyor. Depolarını doldurmak isteyenler, maliyet hesaplarını yapabilmek adına, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtını araştırıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
Motorin litre fiyatı: 55.03 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.88 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 56.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.51 TL
Motorin litre fiyatı: 56.38 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL