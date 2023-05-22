Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları.