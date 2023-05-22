Akaryakıt fiyatları değişiyor: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları cephesinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatları.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için zam bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte il il benzin ve mazot litre fiyatları...
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.