Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
Yayınlanma:
Peki 6 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
GÜNCEL FİYATLAR
⛽ İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL
⛽ İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL
⛽ ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL
⛽ İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL