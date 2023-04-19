Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları piyasalardaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenirken güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor. Peki 19 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 3 büyük ilde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...