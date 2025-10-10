Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını da yakından etkilemeye devam ediyor.

Sürücüler, her gün değişebilen fiyatları yakından takip ederken, 10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.