Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ekim Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası gözler akaryakıta çevrildi. Ancak 10 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt piyasasını da yakından etkilemeye devam ediyor.
Sürücüler, her gün değişebilen fiyatları yakından takip ederken, 10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim yapılmadı.
Geçtiğimiz hafta, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı.
Bu indirimle birlikte, akaryakıt fiyatları kısa süreli bir rahatlama yaşamıştı.
10 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.10 TL
Motorin: 53.19 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51.94 TL
Motorin: 53.05 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 52.95 TL
Motorin: 54.20 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.28 TL
Motorin: 54.53 TL
LPG: 27.53 TL