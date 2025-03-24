Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 24 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Önümüzdeki günlerde uygulanacak zamlar şu şekilde:

Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
 Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte 24 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! İşte 24 Mart akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir 

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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