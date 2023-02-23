Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim!
Araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer almaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. İşte detaylar...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 24 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
BENZİNE İNDİRİM
22 Şubat gece yarasından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
MOTORİN İNDİRİMİ GELİYOR
24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 ŞUBAT 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,39 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,17 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL