Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim!

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim uygulanırken araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorin fiyatlarına 24 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.