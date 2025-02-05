Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi

Brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, otogazın litre fiyatına 1 TL'lik zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 2

Ekonomim'e göre, son olarak, LPG’ye (otogaz) gece yarısı yapılan zam, araç sahiplerini tedirgin etti. 1 TL'lik  artışın ardından otogaz fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşandı.

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 3

İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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