Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi
Brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, otogazın litre fiyatına 1 TL'lik zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Ekonomim'e göre, son olarak, LPG’ye (otogaz) gece yarısı yapılan zam, araç sahiplerini tedirgin etti. 1 TL'lik artışın ardından otogaz fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşandı.
İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL