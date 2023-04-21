Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim! Bugünden itibaren geçerli oluyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatlarındaki düşüşa akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ne kadar indirim yapıldığı araştırılıyor. İstanbul Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları kaç TL? Akaryakıta indirim mi geldi? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Petrol fiyatlarında son dönemlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarına indirime gidildiği yeni indirimli fiyatların bugünden itibaren geçerli olduğu ifade edildi.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM
21 Nisan Cuma gününden itibaren benzine ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzine 1 lira 21 kuruş indirim gelirken motorine ise 91 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
• İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL
• İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,01 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
• İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,45 TL
• İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,13 TL
• İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL