Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim! Bugünden itibaren geçerli oluyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM

21 Nisan Cuma gününden itibaren benzine ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzine 1 lira 21 kuruş indirim gelirken motorine ise 91 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...