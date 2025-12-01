Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?
Brent petrol, döviz kuru ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşırken, sürücüler 1 Aralık 2025 itibarıyla pompaya yansıyan rakamları merak ediyor.
Akaryakıt maliyetleri üzerinde belirleyici olan temel dinamikler, dünya çapındaki piyasalarda gözlenen dalgalanmalar, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki pozisyonu ve arka arkaya uygulamaya konan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları olarak öne çıkıyor. Bu çok yönlü etkileşimler, tüketicilerin yakıt giderlerini yakından takip etmesine yol açıyor.
Vatandaşlar, günlük araç kullanım maliyetlerini hesaplayabilmek amacıyla, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi kritik sorulara cevap arıyor.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.03 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.22 TL
Motorin litre fiyatı: 54.88 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.23 TL
Motorin litre fiyatı: 56.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.55 TL
Motorin litre fiyatı: 56.38 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL