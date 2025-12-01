Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

Brent petrol, döviz kuru ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşırken, sürücüler 1 Aralık 2025 itibarıyla pompaya yansıyan rakamları merak ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

Akaryakıt maliyetleri üzerinde belirleyici olan temel dinamikler, dünya çapındaki piyasalarda gözlenen dalgalanmalar, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki pozisyonu ve arka arkaya uygulamaya konan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları olarak öne çıkıyor. Bu çok yönlü etkileşimler, tüketicilerin yakıt giderlerini yakından takip etmesine yol açıyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

Vatandaşlar, günlük araç kullanım maliyetlerini hesaplayabilmek amacıyla, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi kritik sorulara cevap arıyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.22 TL

Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum: 1 Aralık 2025'te benzin, motorin ve Lpg ne kadar oldu?

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

