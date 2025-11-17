Akaryakıt fiyatlarında son durum: 17 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Döviz kurları ve brent petrol cephesindeki hareketlilikle birlikte vergi düzenlemelerinin de etkisiyle şekillenen akaryakıt piyasasında, hafta sonu benzine gelen artışın ardından haftanın ilk gününde durum netleşti.
Brent petrol fiyatları ve döviz piyasasında yaşanan anlık değişimler, vergi oranlarındaki artışlarla birleşerek akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği bu hareketlilik, son olarak benzin grubunda kendini gösterdi.
Piyasadaki bu dalgalanmalar neticesinde, benzinin litre fiyatına geçtiğimiz Cumartesi günü itibarıyla 1 lira 26 kuruşluk bir artış yapıldı. Gerçekleştirilen bu zam oranı, vakit kaybedilmeden istasyonlardaki tabelalara yansıtıldı.
Sürücülerin merakla beklediği 17 Kasım 2025 Pazartesi gününde ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir yeni zam ya da indirim uygulaması bulunmuyor.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.63 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL