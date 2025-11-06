Akaryakıt fiyatlarında son durum: 6 Kasım’da benzin ve motorine zam var mı?
Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeye devam ediyor. Sürücüler 6 Kasım 2025 itibarıyla pompaya yansıyan yeni fiyatları merak ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Döviz kurundaki yükselişler, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi oranlarına yapılan güncellemeler, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sürücüler, “benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor
6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.64 TL
Motorin: 55.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.47 TL
Motorin: 55.33 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.50 TL
Motorin: 56.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.84 TL
Motorin: 56.82 TL
LPG: 27.53 TL