Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki düşüş akaryakıt piyasasını hareketlendirdi. Sürücüler indirimin pompaya yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün gevşemesi, benzin ve motorinde indirim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki değişkenlik ve son dönemde art arda yapılan vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan belirlerken, sürücüler günlük fiyatları yakından izliyor
Vatandaşların aklındaki en kritik sorular ise yine aynı: “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları bugün kaç?”
İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.87 TL
Motorin litre fiyatı: 58.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.20 TL
Motorin litre fiyatı: 58.43 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL