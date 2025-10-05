Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi

Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergilere yapılan artışlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak cuma günü LPG’ye 1,18 TL zam yapılmıştı. Bu artışın ardından LPG fiyatları 28 TL seviyelerine yaklaşmıştı.

5 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam veya indirim bulunmuyor. Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL

ANKARA’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL

İZMİR’DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

