Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahipleri yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. İşte 3 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Geçtiğimiz perşembe günü motorinin litre fiyatında 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşti ve bu indirim pompaya yansıdı. Ancak Ocak ayı içerisinde akaryakıt fiyatları genel olarak zamlarla gündeme gelmişti.

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Son olarak 16 Ocak 2025’te motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılmış, ardından 18 Ocak 2025’te benzinin litre fiyatına 91 kuruşluk zam uygulanmıştı.

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 46,4 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL/LT

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.07 TL

Motorin: 46,29 TL

LPG 25.89 TL

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.72 TL

Motorin: 47.07 TL

LPG: 26.39 TL

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Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.10 TL

Motorin: 47,44 TL

LPG: 26.24 TL

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