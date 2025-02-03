Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, araç sahipleri yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. İşte 3 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…
Geçtiğimiz perşembe günü motorinin litre fiyatında 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşti ve bu indirim pompaya yansıdı. Ancak Ocak ayı içerisinde akaryakıt fiyatları genel olarak zamlarla gündeme gelmişti.
Son olarak 16 Ocak 2025’te motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılmış, ardından 18 Ocak 2025’te benzinin litre fiyatına 91 kuruşluk zam uygulanmıştı.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.22 TL
Motorin (Mazot): 46,4 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.07 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 47,44 TL
LPG: 26.24 TL