Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 13 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.
Ekonomim'e göre, benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.39 TL
Motorin litre fiyatı: 46.23 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 49.08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.10 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 49.41 TL
Motorin litre fiyatı: 47.43 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 49.94 TL
Motorin litre fiyatı: 47.96 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 49.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.86 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 50.40 TL
Motorin litre fiyatı: 48.44 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 50.23 TL
Motorin litre fiyatı: 48.22 TL