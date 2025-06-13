Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 13 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

1 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Ekonomim'e göre, benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

2 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 4

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 48.39 TL
Motorin litre fiyatı: 46.23 TL

4 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 5

Ankara

Benzin litre fiyatı: 49.08 TL
Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

5 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 6

İzmir

Benzin litre fiyatı: 49.41 TL
Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

6 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 7

Adana

Benzin litre fiyatı: 49.94 TL
Motorin litre fiyatı: 47.96 TL

7 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 8

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 49.86 TL
Motorin litre fiyatı: 47.86 TL

8 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 9

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 50.40 TL
Motorin litre fiyatı: 48.44 TL

9 10
Akaryakıta bir zam daha! 50 TL'yi aştı, işte güncel fiyatlar - Resim: 10

Antalya

Benzin litre fiyatı: 50.23 TL
Motorin litre fiyatı: 48.22 TL

10 10
akaryakıt