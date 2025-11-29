Akaryakıta çifte indirim geldi! İşte 29 Kasım Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt tarifeleri yeniden değişti. Benzin ve motorinde gece yarısından itibaren geçerli indirim pompaya yansıdı.
Brent petrolün varil fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt türlerinin güncel fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor.
Yapılan son düzenlemeye göre, benzinin litre fiyatına 73 kuruş ve motorinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş tutarında indirim yapıldığı duyuruldu.
İşte 29 Kasım Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.37 TL
Motorin: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.22 TL
Motorin: 54.88 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 55.23 TL
Motorin: 56.08 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 55.55 TL
Motorin: 56.38 TL
LPG: 27.53 TL