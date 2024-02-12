Akaryakıt'a dev zam! 46 liraya dayanacak... 12 şubat akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yaşanan değişikliklerde ortadoğuda yaşanan siyasi gelişmelerde etkili olurken bu durum akaryakıt fiyatlarında üst üste artışlar getirdi. Son olarak mazota zam haberi geldi.

Mazot litre fiyatı için bu gece yarısı 2 lira 56 kuruş zam geleceği öğrenildi. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi şimdilik yok. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45,22 TL'ye yükselecek.

12 ŞUBAT AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 39,29 TL – 39,38 TL

Motorin: 41,64 TL – 41,71 TL

LPG (Otogaz): 20,41 TL – 20,15 TL

ANKARA

Benzin: 40,07 TL

Motorin: 42,45 TL

LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR