Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 20 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 49.99 TL

Motorin litre fiyatı: 51.39 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 49.84 TL

Motorin litre fiyatı: 51.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 50.66 TL

Motorin litre fiyatı: 52.24 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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Akaryakıta dev zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 50.99 TL

Motorin litre fiyatı: 52.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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akaryakıt fiyatları