Akaryakıta dün zam geldi: 5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları
5 Eylül 2025 Cuma sabahında akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olmadı. Dün motorine yapılan 2,10 TL’lik zam pompaya yansırken, bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar sabit kaldı.
Zam sonrası motorinin litresi üç büyük şehirde 54-55 TL bandında işlem görüyor. Benzin ve LPG’de ise fiyat değişikliği yapılmadı.
4 Eylül 2025 Perşembe günü motorine 2,10 TL zam yapılmıştı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de 54-55 TL seviyesine yükseldi. Benzin ve LPG fiyatları sabit kaldı.