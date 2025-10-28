Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları

Brent petroldeki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 1

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

1 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 2

Vatandaşlar, bu ortamda günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

2 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 3

Peki, 28 Ekim 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

3 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

4 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

5 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

6 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

7 7
akaryakıt