Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları
Brent petroldeki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, bu ortamda günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki, 28 Ekim 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.34 TL
Motorin litre fiyatı: 55.44 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 55.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 56.46 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.52 TL
Motorin litre fiyatı: 56.77 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL