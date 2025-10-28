Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları

Peki, 28 Ekim 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 28 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve il il güncel benzin ve motorin fiyatları…