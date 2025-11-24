Akaryakıta indirim geliyor! İşte 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol hareketliliği ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Peki, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü için benzin, motorin ve LPG'de bir fiyat artışı veya indirimi söz konusu oldu mu?
Brent petrolün uluslararası piyasadaki seyri ve Türk lirasındaki döviz kuru değişimleri, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını belirleyen ana faktörler olmayı sürdürüyor.
Motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 60 liranın altına gerileyecek.
İşte 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.99 TL
Motorin litre fiyatı: 59.47 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.81 TL
Motorin litre fiyatı: 59.32 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.84 TL
Motorin litre fiyatı: 60.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.84 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL