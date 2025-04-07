Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına 1,5 TL’nin üzerinde bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim oranının Brent petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre daha da artabileceği belirtiliyor.