Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL’yi aşan bir indirim bekleniyor. Peki, 7 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Özellikle son haftalarda döviz kurunda görece istikrarın korunması ve petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü seyir, pompa fiyatlarında da düşüş getirdi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına 1,5 TL’nin üzerinde bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim oranının Brent petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre daha da artabileceği belirtiliyor.
İşte 7 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
LPG litre fiyatı: 28.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.71 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.57 TL
LPG litre fiyatı: 28.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.93 TL
LPG litre fiyatı: 28.04 TL