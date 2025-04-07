Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1,5 TL’yi aşan bir indirim bekleniyor. Peki, 7 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Global piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Özellikle son haftalarda döviz kurunda görece istikrarın korunması ve petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü seyir, pompa fiyatlarında da düşüş getirdi.

1 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına 1,5 TL’nin üzerinde bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim oranının Brent petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre daha da artabileceği belirtiliyor.

2 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte 7 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 46.83 TL

LPG litre fiyatı: 28.19 TL

4 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

5 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.57 TL

LPG litre fiyatı: 28.09 TL

6 7
Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 47.93 TL

LPG litre fiyatı: 28.04 TL

7 7
akaryakıt