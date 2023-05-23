Akaryakıta zam! Bu gece yürürlüğe girdi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Üst üste gelen indirimlerin ardından bu kez zam geldi! İşte 23 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatı brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerle indirim ve zam olarak değişiyor. Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Petrol fiyatlarına bugün gelen zam pompaya yansımaya başladı!
Benzin ve motorinin litre fiyatında artış oldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı ve satışlar bu şekilde gerçekleşmeye başladı.Motorin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.
İŞTE ZAMLI FİYATLARLA 23 MAYIS 2023 AKARYAKIT FİYATLARI...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
• Benzin fiyatı: 20,52 TL
• Motorin fiyatı: 19,33 TL
• LPG fiyatı: 10,47 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
• Benzin fiyatı: 20,58 TL
• Motorin fiyatı: 19,34 TL
• LPG fiyatı: 10,50 TL