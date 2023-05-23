Akaryakıta zam! Bu gece yürürlüğe girdi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinin litre fiyatında artış oldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı ve satışlar bu şekilde gerçekleşmeye başladı.Motorin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.