Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki oynaklık, döviz kuru ve vergi yükleri pompaya bir kez daha yansıdı; LPG’ye gelen 80 kuruşluk zam sonrası sürücüler güncel fiyatları merak ediyor.
Yayınlanma:
Brent petrol piyasalarındaki canlılık, döviz kurlarındaki değişken seyir ve vergi oranlarında yapılan artışlar, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Bu ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak, otogaz (LPG) fiyatlarına 80 kuruşluk bir zam uygulandığı bildirildi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL