Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki oynaklık, döviz kuru ve vergi yükleri pompaya bir kez daha yansıdı; LPG’ye gelen 80 kuruşluk zam sonrası sürücüler güncel fiyatları merak ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol piyasalarındaki canlılık, döviz kurlarındaki değişken seyir ve vergi oranlarında yapılan artışlar, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

1 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Bu ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak, otogaz (LPG) fiyatlarına 80 kuruşluk bir zam uygulandığı bildirildi.

2 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt fiyatları