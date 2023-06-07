Akaryakıta zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değiştirdi. Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için beklenen zam geldi! Mazota 1,36 TL'lik bir zam geldi... Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları bu gece değişti. Benzin fiyatı ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?