Akaryakıta zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz/TL kurundaki dalgalanmalar sebebiyle akaryakıtta fiyatlar güncelleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Mazota zam geldi! Bu gece pompaya yansıdı... Peki enzin fiyatları için zam oldu mu? İşte ayrıntılar...
Benzin ve mazot fiyatları için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam etti. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor.
OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değiştirdi. Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için beklenen zam geldi! Mazota 1,36 TL'lik bir zam geldi... Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları bu gece değişti. Benzin fiyatı ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
6 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot fiyatları bu şekilde:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Mazot fiyatları: 20,65 TL
Benzin fiyatı: 21,19 TL
LPG (Otogaz): 9,69
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Mazot fiyatı: 20,70 TL
Benzin fiyatları: 21,24 TL
LPG (Otogaz): 9,72