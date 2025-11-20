Akaryakıta zam geliyor! İşte 20 Kasım Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Küresel enerji piyasalarındaki dinamikler ve döviz kurlarındaki seyrin yanı sıra vergi artışlarının da etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor; bu hafta cuma gününden itibaren motorin grubuna büyük bir fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt pompa fiyatları, global piyasalardaki ham petrol göstergelerindeki (Brent petrol) değişkenlikler, ülkemizdeki döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve arka arkaya uygulamaya konulan vergi artışları (ÖTV zamları) gibi faktörlerden doğrudan etkili oluyor.
Gelen son bilgilere göre, cuma günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine yaklaşık 2 lira civarında zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 20 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde benzin ve motorin fiyatları ne durumda?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.76 TL
Motorin litre fiyatı: 58.65 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.09 TL
Motorin litre fiyatı: 58.99 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL