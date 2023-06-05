Akaryakıta zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki ve döviz/TL kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını her geçen gün güncelliyor. Ayrıca Suudi Arabistan, Temmuz ayından itibaren günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini açıkladı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN’DAN 1 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ KARARI
Ülkesinin Temmuz’da gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.
DİĞER ÜYELER 2024’Ü BEKLİYOR
OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.
Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Bu gelişmelerin ardından haftanın ilk gününde petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol 78 dolar seviyelerine kadar yaklaşırken, ham petrolün varil fiyatı 74 doları aştı.
ÜÇ BANKADAN PETROL FİYATI TAHMİNİ
Suudi Arabistan'ın dün yapılan OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kısıntısını Temmuz ayında derinleştirme kararı alması sonrası analistlerin Brent petrolü için fiyat beklentileri yükseldi.
2023 yıl sonunda fiyatların 100 dolara yükselebileceği tahmin edildi.
ANZ analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve makroekonomik ters rüzgarların hafiflemesi halinde, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının da desteği ile Brent petrol fiyatının daha önce işaret ettikleri 100 dolara çıkabileceğini vurguladılar.
Commonwealth Bank of Australia analistleri ise, 2023 dördüncü çeyrekte Brent fiyatının 85 dolar/varil olacağını öngörürken, Goldman Sachs ise Aralık 2023 için fiyatı 95 dolar/varil olarak tahmin etti.