Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapılması öngörülüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

1 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yaşanan bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

2 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1.14 TL zam yapılması bekleniyor.

Peki, 30 Ekim 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

3 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.34 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

4 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 55.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

5 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 56.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

6 7
Akaryakıta zam kapıda! 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.52 TL

Motorin litre fiyatı: 56.77 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

7 7
akaryakıt