Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları!

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Peki 11 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye’de uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranları büyük rol oynuyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar, OPEC kararları ve ülkeler arasındaki enerji politikaları da akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 2

Son dönemde yaşanan kur dalgalanmaları ve brent petrol fiyatlarının yükselişi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında artışa neden oldu.

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 3

11 Şubat 2025 Salı itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde:

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.52 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.93 TL

Motorin litre fiyatı: 47.22 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları! - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.30 TL

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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