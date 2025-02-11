Akaryakıta zam kapıda mı? İşte 11 Şubat 2025 güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol fiyatları, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye’de uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranları büyük rol oynuyor. Global piyasalardaki dalgalanmalar, OPEC kararları ve ülkeler arasındaki enerji politikaları da akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.