Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı
Araç sahipleri, bu hafta üst üste gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni zamlar eklendi, pompada fiyatlar değişti. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Vatandaşlar, “güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?”, “benzinin litresi kaç TL?” ve “200 TL’ye kaç litre benzin alınır?” sorularının yanıtlarını arıyor.
200 tl’ye kaç litre benzin alınır?
Son zamların ardından 26 Mart itibarıyla motorine 1 lira 42 kuruş, 24 Mart’ta benzine 1 lira 51 kuruş, 27 Mart’ta ise LPG’ye 65 kuruşluk zam geldi.
📍 İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,72 TL seviyesine ulaştı. 200 TL ile ortalama 4 litre benzin alınabiliyor.
28 mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları
📍 İstanbul avrupa yakası
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 28,19 TL
📍 İstanbul anadolu yakası
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 27,59 TL
📍 Ankara
Benzin: 47,27 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 28,09 TL
📍 i̇zmir
Benzin: 47,64 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 28,04 TL
📍 adana
Benzin: 48,13 TL
Motorin: 48,39 TL
LPG: 28,09 TL
📍 afyon
Benzin: 48,24 TL
Motorin: 48,50 TL
LPG: 28,11 TL
📍 edirne
Benzin: 47,48 TL
Motorin: 47,83 TL
LPG: 28,19 TL
📍 elazığ
Benzin: 48,75 TL
Motorin: 49,06 TL
LPG: 28,09 TL
📍 hatay
Benzin: 48,03 TL
Motorin: 48,33 TL
LPG: 27,99 TL
📍 hakkari
Benzin: 48,73 TL
Motorin: 49,08 TL
LPG: 28,75 TL
📍 osmaniye
Benzin: 48,03 TL
Motorin: 48,32 TL
LPG: 28,12 TL
📍 mersin
Benzin: 48,12 TL
Motorin: 48,39 TL
LPG: 28,39 TL
📍 samsun
Benzin: 47,94 TL
Motorin: 48,22 TL
LPG: 28,29 TL
📍 sakarya
Benzin: 47,12 TL
Motorin: 47,26 TL
LPG: 27,49 TL
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler nedeniyle önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarında yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Araç sahipleri, fiyat güncellemelerini yakından takip ediyor.