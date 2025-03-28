Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı

Araç sahipleri, bu hafta üst üste gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni zamlar eklendi, pompada fiyatlar değişti. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 1

Vatandaşlar, “güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?”, “benzinin litresi kaç TL?” ve “200 TL’ye kaç litre benzin alınır?” sorularının yanıtlarını arıyor.

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 2

200 tl’ye kaç litre benzin alınır?


Son zamların ardından 26 Mart itibarıyla motorine 1 lira 42 kuruş, 24 Mart’ta benzine 1 lira 51 kuruş, 27 Mart’ta ise LPG’ye 65 kuruşluk zam geldi.

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 3

📍 İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,72 TL seviyesine ulaştı. 200 TL ile ortalama 4 litre benzin alınabiliyor.

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 4

28 mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 5

📍 İstanbul avrupa yakası

Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 28,19 TL

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 6

📍 İstanbul anadolu yakası

Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 27,59 TL

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 7

📍 Ankara

Benzin: 47,27 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 28,09 TL

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 8

📍 i̇zmir

Benzin: 47,64 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 28,04 TL
📍 adana

Benzin: 48,13 TL
Motorin: 48,39 TL
LPG: 28,09 TL
📍 afyon

Benzin: 48,24 TL
Motorin: 48,50 TL
LPG: 28,11 TL
📍 edirne

Benzin: 47,48 TL
Motorin: 47,83 TL
LPG: 28,19 TL
📍 elazığ

Benzin: 48,75 TL
Motorin: 49,06 TL
LPG: 28,09 TL
📍 hatay

Benzin: 48,03 TL
Motorin: 48,33 TL
LPG: 27,99 TL
📍 hakkari

Benzin: 48,73 TL
Motorin: 49,08 TL
LPG: 28,75 TL
📍 osmaniye

Benzin: 48,03 TL
Motorin: 48,32 TL
LPG: 28,12 TL
📍 mersin

Benzin: 48,12 TL
Motorin: 48,39 TL
LPG: 28,39 TL
📍 samsun

Benzin: 47,94 TL
Motorin: 48,22 TL
LPG: 28,29 TL
📍 sakarya

Benzin: 47,12 TL
Motorin: 47,26 TL
LPG: 27,49 TL

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Akaryakıta zam yağmuru! İşte güncel fiyatlar ve litre hesabı - Resim: 9

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler nedeniyle önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatlarında yeni zamların gelebileceği belirtiliyor. Araç sahipleri, fiyat güncellemelerini yakından takip ediyor.

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