Akaryakıta zam yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL’lik yeni bir zam yapılacağı bildirildi.