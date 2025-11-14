Akaryakıta zam yolda! İşte 14 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor; sektör kaynakları 7 Kasım'daki motorin zammının ardından bu kez cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde fiyat artışı bekliyor.

Akaryakıta zam yolda! İşte 14 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişmeye devam ediyor. Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. 7 Kasım’da motorine ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapılmıştı.

Benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.



İşte 14 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...



İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL



İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL



Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 58.64 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL



İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.94 TL

Motorin litre fiyatı: 58.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

