Akaryakıta zam yolda! İşte 14 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. 7 Kasım’da motorine ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapılmıştı.

Benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş civarında zam yapılması bekleniyor.