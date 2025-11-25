Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk büyük indirimin ardından sürücüler gözünü yeni fiyat listesine çevirdi. İşte üç büyükşehirde 25 Kasım itibarıyla pompaya yansıyan rakamlar…
Küresel petrol piyasalarında ve döviz kurundaki hareketlilik ve art arda uygulanan ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş indirim yapıldı. Bu düşüşle birlikte motorin, pompada 57 lira seviyesine geriledi.
Akaryakıttaki son güncellemeler, vatandaşların sıkça sorduğu “Benzin fiyatı ne kadar oldu?”, “Motorin bugün kaç TL?”, “LPG’de son durum nedir?” gibi soruları yeniden gündeme taşıdı.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.87 TL
Motorin litre fiyatı: 58.10 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56.20 TL
Motorin litre fiyatı: 58.43 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL