Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk büyük indirimin ardından sürücüler gözünü yeni fiyat listesine çevirdi. İşte üç büyükşehirde 25 Kasım itibarıyla pompaya yansıyan rakamlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Küresel petrol piyasalarında ve döviz kurundaki hareketlilik ve art arda uygulanan ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş indirim yapıldı. Bu düşüşle birlikte motorin, pompada 57 lira seviyesine geriledi.

1 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Akaryakıttaki son güncellemeler, vatandaşların sıkça sorduğu “Benzin fiyatı ne kadar oldu?”, “Motorin bugün kaç TL?”, “LPG’de son durum nedir?” gibi soruları yeniden gündeme taşıdı.

2 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

4 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

5 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

6 7
Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

7 7
akaryakıt fiyatları