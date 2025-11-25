Akaryakıtta indirim sonrası fiyatlar değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Küresel petrol piyasalarında ve döviz kurundaki hareketlilik ve art arda uygulanan ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş indirim yapıldı. Bu düşüşle birlikte motorin, pompada 57 lira seviyesine geriledi.