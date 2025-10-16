Akaryakıtta nefes aldıran haber! Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son haftalarda brent petrol fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ÖTV artışlarının ardından litre fiyatları hızla yükselmişti. Ancak son gelişmelere göre, benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.