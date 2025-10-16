Akaryakıtta nefes aldıran haber! Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler, yakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde indiriim bekleniyor.

Son haftalarda brent petrol fiyatlarındaki sert iniş çıkışlar ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ÖTV artışlarının ardından litre fiyatları hızla yükselmişti. Ancak son gelişmelere göre, benzinin litre fiyatına 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Vatandaşlar, her gün değişen pompa fiyatlarını takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL oldu?”, “LPG fiyatları ne durumda?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.27 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.00 TL

Motorin litre fiyatı: 53.13 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 54.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

