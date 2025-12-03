Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu
Brent petrol hareketliliği, dövizdeki dalgalanma ve vergi yükünün etkisiyle akaryakıt piyasasında gözler yeniden fiyatlara çevrildi. Vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG rakamlarını araştırıyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki hareketliliği ve arka arkaya uygulamaya konulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları üzerindeki belirleyiciliğini koruyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini yönetebilmek adına "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 3 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
Motorin litre fiyatı: 55.03 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.88 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 56.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.51 TL
Motorin litre fiyatı: 56.38 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL