Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

Brent petrol hareketliliği, dövizdeki dalgalanma ve vergi yükünün etkisiyle akaryakıt piyasasında gözler yeniden fiyatlara çevrildi. Vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG rakamlarını araştırıyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türk Lirası'nın döviz karşısındaki hareketliliği ve arka arkaya uygulamaya konulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları üzerindeki belirleyiciliğini koruyor.

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

Vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini yönetebilmek adına "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

İşte 3 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.33 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 54.18 TL

Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

Akaryakıtta son durum: 3 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatları belli oldu

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.51 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL

akaryakıt fiyatları