Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu
Petrol hareketliliği, kur değişimleri ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşırken, sürücüler 5 Aralık 2025’e ait güncel rakamları merak ediyor.
Global piyasalarda devam eden dalgalanmalar, döviz kurunda gözlenen hareketlilik ve arka arkaya gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki belirleyici etkisini sürdürüyor.
Vatandaşlar, günlük yaşam ve ulaşım maliyetlerini yakından ilgilendiren bu gelişmeler karşısında, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorularla güncel fiyat listelerini takip etme ihtiyacı duyuyor.
İşte 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL