Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu

Petrol hareketliliği, kur değişimleri ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşırken, sürücüler 5 Aralık 2025’e ait güncel rakamları merak ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 1

Global piyasalarda devam eden dalgalanmalar, döviz kurunda gözlenen hareketlilik ve arka arkaya gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki belirleyici etkisini sürdürüyor.

1 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 2

Vatandaşlar, günlük yaşam ve ulaşım maliyetlerini yakından ilgilendiren bu gelişmeler karşısında, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorularla güncel fiyat listelerini takip etme ihtiyacı duyuyor.

2 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 3

İşte 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

4 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

5 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

6 7
Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

7 7
akaryakıt