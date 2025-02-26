Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 26 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 26 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

İşte 26 Şubat 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 48.00 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.89 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.98 TL

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıtta son durum: İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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akaryakıt fiyatları