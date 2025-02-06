Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) litre fiyatına 1 TL’lik zam geldi. Peki, 6 Şubat 2025 itibarıyla büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak belirleniyor. Ekonomim'e göre, son dönemde petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle pompa fiyatlarında sık sık değişimler yaşanıyor.
Şubat ayının ilk haftasında yapılan yeni düzenlemeyle LPG fiyatlarına 1 TL zam uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında şimdilik bir değişiklik yaşanmadı.
İşte 6 Şubat 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL