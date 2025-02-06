Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak otogaz (LPG) litre fiyatına 1 TL’lik zam geldi. Peki, 6 Şubat 2025 itibarıyla büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak belirleniyor. Ekonomim'e göre, son dönemde petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle pompa fiyatlarında sık sık değişimler yaşanıyor.

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

Şubat ayının ilk haftasında yapılan yeni düzenlemeyle LPG fiyatlarına 1 TL zam uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında şimdilik bir değişiklik yaşanmadı.

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İşte 6 Şubat 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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