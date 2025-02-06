Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak belirleniyor. Ekonomim'e göre, son dönemde petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri nedeniyle pompa fiyatlarında sık sık değişimler yaşanıyor.