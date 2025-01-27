Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi
2025 yılının ilk ayında akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar sürücülerin cebini zorladı. 27 Ocak itibarıyla ise fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Brent petroldeki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, 2025’in ilk ayında akaryakıt fiyatlarına etkisini gösterdi. Yeni yıla zamlarla giren sektör, özellikle motorin fiyatlarındaki artışlarla dikkat çekti.
Gazete Duvar’a göre, 1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL tekrar zam yapıldı. LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı
16 Ocak'ta da motorine tekrar 1 lira 47 kuruşluk zam yapıldı. Bununla birlikte motorin fiyatları 50 TL sınırına dayandı.
18 Ocak'ta benzine son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin ve motorinde üçüncü kez fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.22 TL
Motorin litre fiyatı: 47.28 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.07 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.10 TL
Motorin litre fiyatı: 48.32 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL