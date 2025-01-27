Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi

2025 yılının ilk ayında akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar sürücülerin cebini zorladı. 27 Ocak itibarıyla ise fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 1

Brent petroldeki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, 2025’in ilk ayında akaryakıt fiyatlarına etkisini gösterdi. Yeni yıla zamlarla giren sektör, özellikle motorin fiyatlarındaki artışlarla dikkat çekti.

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 2

Gazete Duvar’a göre,  1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL tekrar zam yapıldı.  LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 3

16 Ocak'ta da motorine tekrar 1 lira 47 kuruşluk zam yapıldı. Bununla birlikte motorin fiyatları 50 TL sınırına dayandı.

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 4

18 Ocak'ta benzine son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin ve motorinde üçüncü kez fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 5

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL
Motorin litre fiyatı: 47.28 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 6

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 7

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru: Ocak’ta benzin ve motorin fiyatları art arda yükseldi - Resim: 8

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL
Motorin litre fiyatı: 48.32 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL

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akaryakıt fiyatları