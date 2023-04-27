Akbank net kâr miktarını açıkladı! Akbank 2023 ilk çeyrekte ne kadar kâr etti? İşte Akbank kâr miktarı

Toplam mevduatlarının 819 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

- 2023'ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine sağladığımız kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardık

- Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti.