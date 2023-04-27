Akbank net kâr miktarını açıkladı! Akbank 2023 ilk çeyrekte ne kadar kâr etti? İşte Akbank kâr miktarı
Akbank, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin net kâr miktarını açıkladı. Akbank ne kadar kâr elde etti? Akbank 2023 ilk çeyrekte kaç TL kâr açıkladı? İşte detaylar...
Akbank 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Akbank 2022 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 49 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini açıklamıştı. Banka yıl genelinde ise 60 milyar 26 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini duyurmuştu.
Akbank 2023 yılının ilk çeyreğinde 10 milyar 711 milyon TL'lik konsolide net kâr elde etti.
Toplam mevduatlarının 819 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 1 trilyon 259 milyar TL'ye ulaştığını kaydeden Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
- 2023'ün ilk çeyreğinde Türk ekonomisine sağladığımız kredi desteğini 677 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 843 milyar TL seviyesine çıkardık
- Yüzde 18,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2 milyar 375 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 10 milyar 711 milyon TL konsolide net kâr elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı