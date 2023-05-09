Akbank'tan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası
Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı. Akbank'tan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası duyurdu. işte detaylar...
Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı. Akbank'tan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası duyurdu. Akbank kredi kampanyasının detaylarını şu şekilde paylaştı:
- Faiz oranlarının; kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri risk skoru ve benzeri nedenlerle kişi özelinde değişebildiğini bilmenizi isteriz. Talep ettiğiniz vade ve tutara göre size özel sunulan faiz oranları hakkında Akbank Mobil ve İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.
- Dilerseniz kredinizi işsizlik teminatlı hayat sigortalı, hayat sigortalı veya sigortasız olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kredi faiz oranlarının sigorta tercihine göre değişkenlik gösterdiğini ve prim ile diğer poliçe şartlarının sigorta şirketlerince belirlendiğini bilmenizi isteriz.
-3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
- Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabileceğinden azami vadeler değişebilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.
- Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5’i kadar olup, bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV tahsil edilmektedir.
- Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
- Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
- Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
• Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
• Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
• Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Kaynak: akbank.com/