Kurban Bayramı öncesinde paraya ihtiyacı olanlara yönelik kredi kampanyaları ortaya çıkmaya başladı. Akbank'tan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası duyurdu. Akbank kredi kampanyasının detaylarını şu şekilde paylaştı:

- Faiz oranlarının; kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri risk skoru ve benzeri nedenlerle kişi özelinde değişebildiğini bilmenizi isteriz. Talep ettiğiniz vade ve tutara göre size özel sunulan faiz oranları hakkında Akbank Mobil ve İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

- Dilerseniz kredinizi işsizlik teminatlı hayat sigortalı, hayat sigortalı veya sigortasız olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kredi faiz oranlarının sigorta tercihine göre değişkenlik gösterdiğini ve prim ile diğer poliçe şartlarının sigorta şirketlerince belirlendiğini bilmenizi isteriz.

-3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.