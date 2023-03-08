AKFEN Enerji halka arz ediliyor

Payları 8-9-10 Mart tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hangi bankalardan talep toplayacak.

Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu.