AKFEN Enerji halka arz ediliyor
Payları 8-9-10 Mart tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hangi bankalardan talep toplayacak.
Payları 8-9-10 Mart tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hangi bankalardan talep toplayacak.
Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanan halka arzda hangi banka ve aracı kurumlardan işlem yapılacağı belli oldu.
AKFYE Halka arzında, yatırımcıların talep gönderebileceği banka ve aracı kurum listesi şöyle açıklandı;
• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alan Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.