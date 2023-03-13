Akfen Yenilenebilir halka arz sonuçları açıklandı

AKFEN halka arz sonuçları araştırmaları hızlandı. Borsa İstanbul’da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle AKFEN halka arz sonuçları takip ediliyor. Halka arz edileceği açıklanan toplam 340.370.703 TL pay ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki, AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı? AKFEN yenilenebilir enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE kaç lot verdi, AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?