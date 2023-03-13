Akfen Yenilenebilir halka arz sonuçları açıklandı
AKFEN halka arz sonuçları araştırmaları hızlandı. Borsa İstanbul’da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle AKFEN halka arz sonuçları takip ediliyor. Peki AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?
AKFEN halka arz sonuçları araştırmaları hızlandı. Borsa İstanbul’da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle AKFEN halka arz sonuçları takip ediliyor. Halka arz edileceği açıklanan toplam 340.370.703 TL pay ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki, AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı? AKFEN yenilenebilir enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE kaç lot verdi, AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?
AKFEN halka arz sonuçları merakla takip ediliyor. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde talep toplamıştı. Talep toplamanın ardından şirket BIST’ta işlem görmeye başlayacak. Peki, AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, AKFYE (AKFEN ENERJİ) kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek, AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen AKFEN Yenilenebilir Enerji’de sonuçlar sorgulanıyor.
AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AKFEN halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
AKFEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin hisselerinin ne zaman işlem göreceği henüz belirlenmedi. Hisselerin 16 veya 17 Mart tarihlerinde işlem görmeye başlaması ve gongun çalacağı tahmin ediliyor.