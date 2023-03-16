AKFEN hisse ne zaman işlem görecek? AKFEN halka arz sonucu, kaç lot verdi?
Borsa İstanbul’da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle birlikte AKFEN halka arz sonuçları beklenmeye başlandı. Peki AKFYE kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek, bugün mü?
Borsa İstanbul’da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle birlikte AKFEN halka arz sonuçları beklenmeye başlandı. Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanmıştı. Halka arz edileceği açıklanan toplam 340.370.703 TL payın durumu araştırılıyor. Peki, AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı? AKFYE kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek, bugün mü?
AKFEN halka arz sonuçları! AKFYE kaç lot verdi sorularına cevap aranıyor. AKFEN hisse ne zaman işlem görecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilen AKFEN Yenilenebilir Enerji’de sonuçlar bekleniyor. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde talep toplamıştı. Talep toplamanın ardından şirket yeniden BIST’ta işlem görmeye başlayacak. Peki, AKFEN halka arz sonuçları nasıl? AKFYE kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek?
AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI NASIL?
Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza, Yurt İçi Bireysel yatırımcıdan 91,11 kat talep geldi.
Şirketin halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşirken, şirketin payları için 442.795 yatırımcının talepte bulunduğu açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.
Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.