AKFEN Yenilebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama başlıyor! Hisse fiyatı ne kadar?

AKFEN HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen talep toplama işlemleri başladı. AKFEN Yenilebilir Enerji'nin halka arz tarihleri de belli oldu. Yapılan açıklama AKFEN talep toplama işlemleri 8-9-10 Mart tarihleri arasında yapılacak.