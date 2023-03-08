AKFEN Yenilebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama başlıyor! Hisse fiyatı ne kadar?
Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle iki hafta ara verilen arz toplama talepleri başlıyor. Yatırımcıların en merak ettiği konulardan biri de AKFEN Yenilebilir Enerji'nin talep toplama tarihlerinin ne zaman olduğu. Peki halka arz ne zaman?
AKFEN HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen talep toplama işlemleri başladı. AKFEN Yenilebilir Enerji'nin halka arz tarihleri de belli oldu. Yapılan açıklama AKFEN talep toplama işlemleri 8-9-10 Mart tarihleri arasında yapılacak.
HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Talep toplama aşamasında 340,370,703 nominal değerli paylar, 9,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
AKFEN HALKA ARZ'IN BORSADA İŞLEM GÖRECEĞİ TARİH
Halka arz sonuçlarının 13 Mart 2023 tarihinde açıklanması öngörülüyor.