2023 yılında en uygun akıllı saat önerileri ve fiyatları

XİAOMİ Mİ WATCH

Son zamanların yükselen teknoloji devi Xiaomi, akıllı saatleriyle de piyasada adından söz ettirmeyi başarıyor. Xiaomi’nin ülkemizde satılan en iyi akıllı saatlerinden birisi Mi Watch. Ayrıca, fiyat/performans olarak alınabilecek en ideal saatlerden birisi diyebiliriz. Bu nedenle akıllı saat önerileri listemizde yer alıyor.

Saatte, 454×454 çözünürlükte 1,39 inç bir ekran bulunmaktadır. 2020 yılında satışa çıkan saatte, 16MB RAM ve 1 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Kamera, mikrofon ve hoparlörü bulunmayan saat telefon görüşmelerini desteklemiyor. Ancak saatteki uygulamalar sayesinde bildirim kontrolü, müzik çalar kontrolü gibi temel işlemleri yapabiliyorsunuz.

Saatin en ilgi çekici yanı ise spor uygulamaları oluyor. Saatte, 117 adet antrenman modu yer alıyor. Bu da saatin spor yapan insanlar için oldukça kullanışlı olmasını sağlıyor. Xiaomi Mi Watch, Türkiye’de 1.700-2.500 TL fiyat aralığında satılmaktadır.