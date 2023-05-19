2023 yılında en uygun akıllı saat önerileri ve fiyatları
Giyilebilir teknolojik cihazlar, hızla insan yaşamında yer edinmeye devam ediyorlar. Gelişen teknoloji, bu cihazların daha çok yaygınlaşmasını sağlıyor. En çok kullanılan giyilebilir teknolojik cihaz ise şüphesiz akıllı saatlerdir diyebiliriz. İşte 2023 yılında akıllı saat önerileri.
EN İYİ AKILLI SAAT ÖNERİLERİ
Akıllı saat pazarına ve bu saatlerin özelliklerine hakim olmayan kişiler, akıllı saat tercihinde zorluk çekebiliyorlar. Çünkü günümüzde akıllı saatler, birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. Bunun sonucunda akıllı saat satın almaya karar veren bir kişi, eğer akıllı saat pazarını yakından takip etmiyorsa kendisi için uygun olmayan bir akıllı saat tercihinde bulunabiliyor.
İşte 2023 yılında akıllı saat önerileri:
XİAOMİ Mİ WATCH
Son zamanların yükselen teknoloji devi Xiaomi, akıllı saatleriyle de piyasada adından söz ettirmeyi başarıyor. Xiaomi’nin ülkemizde satılan en iyi akıllı saatlerinden birisi Mi Watch. Ayrıca, fiyat/performans olarak alınabilecek en ideal saatlerden birisi diyebiliriz. Bu nedenle akıllı saat önerileri listemizde yer alıyor.
Saatte, 454×454 çözünürlükte 1,39 inç bir ekran bulunmaktadır. 2020 yılında satışa çıkan saatte, 16MB RAM ve 1 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Kamera, mikrofon ve hoparlörü bulunmayan saat telefon görüşmelerini desteklemiyor. Ancak saatteki uygulamalar sayesinde bildirim kontrolü, müzik çalar kontrolü gibi temel işlemleri yapabiliyorsunuz.
Saatin en ilgi çekici yanı ise spor uygulamaları oluyor. Saatte, 117 adet antrenman modu yer alıyor. Bu da saatin spor yapan insanlar için oldukça kullanışlı olmasını sağlıyor. Xiaomi Mi Watch, Türkiye’de 1.700-2.500 TL fiyat aralığında satılmaktadır.
HONOR MAGİCWATCH 2
Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi akıllı saat önerileri listemize Honor MagicWatch 2 ile devam ediyoruz. 2019 yılında piyasaya sürülen saat, donanımıyla günümüzde yeterli bir performans göstermeyi başarıyor. Bunun yanı sıra saatin satış fiyatı, akıllı saat kullanıcılarının saate yoğun ilgi göstermelerini sağlıyor.
Honor MagicWatch 2, klasik ve spor tasarımlarıyla kullanıcılarıyla buluştu. Saatin iki tasarımı da oldukça şık duruyor diyebiliriz. Honor, tasarımı geliştirirken hem sade hem de şık duran bir saat tasarımı oluşturmayı hedefledi. Nitekim şirket, oluşturduğu tasarımla başarılı bir iş çıkarttı diyebiliriz.
Bunun yanı sıra saatin donanımı da kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Saatte Kirin A1 çip seti yer alıyor. Ayrıca saatin işlemci kısmında ARM Cortex-M7 mevcut. 32 MB RAM’e sahip olan saat, 4 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına hizmet veriyor. Bu donanımlar da orta seviye bir akıllı saat kullanıcı için yeterli oluyor.
Hem tasarımıyla hem de donanımıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Honor MagicWatch 2, Türkiye’de 2.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.
AMAZFİT GTS 2
Amazfit, son zamanların en popüler akıllı saat markalarından birisi olmayı başardı. Şık tasarımlı saatler üreten marka bunun dışında saatlerinde donanım konusunda da oldukça iddialı. Bu modeliyle de akıllı saat önerileri listemize dahil oluyor.
Bu modelde 1.65 inç boyutunda 348 x 442 çözünürlüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. Saatin ekranı oldukça iddialı diyebiliriz. 246 mAh bataryası bulunan saat, normal bir kullanımda 5-10 gün arası bir kullanım süresi sunabiliyor. Bunun dışında saatte 600 şarkıyı depolayabileceğiniz bir depolama alanı mevcut.
Amazfit OS işletim sistemi kullanılan saat, birçok özelliği destekliyor. Hoparlör ve mikrofonu bulunan saatle telefon görüşmelerinizi yapabilmeniz mümkün. Bunun dışında saatte birçok spor dalı için uygulama yer alıyor. Saatte spor uygulamalarının yanı sıra bildirim kontrolü, kalori takibi ve müzik çalar gibi birçok akıllı saatte bulunan uygulamalar da bulunuyor. Şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Amazfit GTS2, ülkemizde 2.300-2.700 TL fiyat aralığında satılmaktadır.