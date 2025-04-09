Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak...
A101’in yeni haftaya özel 10 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Aldın Aldın kampanyası, yine birçok kategoride uygun fiyatlı ürünleri raflara taşıyor.
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Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında airfryer, hobi kesim makinesi, bebek beşiği ve 2 kapaklı dolap takımı yer alıyor. Özellikle ev düzeni ve pratik mutfak ürünleri arayanlar için dikkat çeken seçenekler sunuluyor.
Kataloğun dikkat çeken diğer ürünleri ise şunlar:
Sallanan berjer
Otomatik bebek tırnak kesme makinesi
Otomatik tırnak törpüsü seti
Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi
4 başlıklı masaj aleti
Çelik kettle
Çay makinesi
A101’in 10 Nisan Perşembe günü satışa sunacağı bu ürünler, sınırlı stoklarla raflarda yer alacak. Uygun fiyat fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için kataloğun detayları büyük ilgi görüyor.
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