Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak...

A101’in yeni haftaya özel 10 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Aldın Aldın kampanyası, yine birçok kategoride uygun fiyatlı ürünleri raflara taşıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 1

Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında airfryer, hobi kesim makinesi, bebek beşiği ve 2 kapaklı dolap takımı yer alıyor. Özellikle ev düzeni ve pratik mutfak ürünleri arayanlar için dikkat çeken seçenekler sunuluyor.

1 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 2

Kataloğun dikkat çeken diğer ürünleri ise şunlar:

Sallanan berjer
Otomatik bebek tırnak kesme makinesi
Otomatik tırnak törpüsü seti

2 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 3

Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi
4 başlıklı masaj aleti
Çelik kettle
Çay makinesi

3 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 4

A101’in 10 Nisan Perşembe günü satışa sunacağı bu ürünler, sınırlı stoklarla raflarda yer alacak. Uygun fiyat fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için kataloğun detayları büyük ilgi görüyor.

4 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 5
5 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 6
6 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 7
7 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 8
8 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 9
9 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 10
10 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 11
11 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 12
12 13
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... - Resim: 13
13 13
a101 market