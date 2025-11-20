Altın alacaklar dikkat! 20 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Tutanaklar, 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 0,25 puanlık faiz indiriminin yapıldığı toplantıya ilişkin önemli notlar içeriyordu. Açıklanan bu notlara göre, Aralık ayında yapılması planlanan bir sonraki toplantıda yeni bir indirim konusunda üyelerin fikir birliğine sahip olmadığını gösterdi. Bu durum, piyasa beklentilerinde değişiklik yarattı.