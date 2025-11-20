Altın alacaklar dikkat! 20 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Yatırımcıların ve altın alım satımı gerçekleştireceklerin odağında olan güncel altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı son toplantı tutanaklarının etkisiyle hareketlendi. Peki, gram, çeyrek, yarım ve ons altın 20 Kasım 2025 Perşembe günü piyasalara hangi seviyeden giriş yaptı?
Tüm dünyanın yakından takip ettiği küresel piyasalarda, dikkatler altın fiyatlarındaki son durumu belirleyen ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelmişti. Merakla beklenen Fed toplantı tutanakları kamuoyuyla paylaşıldı.
Tutanaklar, 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 0,25 puanlık faiz indiriminin yapıldığı toplantıya ilişkin önemli notlar içeriyordu. Açıklanan bu notlara göre, Aralık ayında yapılması planlanan bir sonraki toplantıda yeni bir indirim konusunda üyelerin fikir birliğine sahip olmadığını gösterdi. Bu durum, piyasa beklentilerinde değişiklik yarattı.
Fed beklentisinin zayıflamasıyla birlikte değerli metalin ons fiyatı da tutanakların ardından dinamik bir seyir izledi. Dünkü işlem gününde en yüksek seviyesini 4.133 doları gören ons altın, günü 4.077 dolardan tamamladı. Ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlere de 4.070 dolara yakın bir düzeyden başlayarak denge arayışını sürdürmekte.
İşte 20 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla geçerli olan güncel altın satış fiyatları tablosu:
Gram altın satış fiyatı: 5.541,27 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.467,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.923,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.941,68 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.724,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.145,16 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.070,28 dolar