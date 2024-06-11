Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat
Beklentilerin üzerinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında Fed'in faiz indirimlerinin erteleneceği beklentisi ile altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Kapalıçarşı'da gram altın 2.440 TL, çeyrek altın 3.961 TL, yarım altın 7.915 TL ve tam altın ise 15.780 TL fiyatlarıyla işlem görüyor.
Altın piyasasında önemli bir gün yaklaşıyor. Çarşamba günü hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı hem de ABD enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında Fed'in faiz indirimlerinin erteleneceği beklentisi ile altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Kapalıçarşı'da gram altın 2.440 TL, çeyrek altın 3.961 TL, yarım altın 7.915 TL ve tam altın ise 15.780 TL fiyatlarıyla işlem görüyor.
ALTINDA KRİTİK GÜN
ABD’den gelecek çekirdek enflasyon beklentilerin altında inerse altın fiyatları yukarı gidebilir. Veri sonrası FED toplantı sonrası açıklama yapacak. FED üyeleri bu yıl 3 faiz indirimi yapacağını paylaşmıştı. Eğer bu sene faiz indirimi yapmayacağını açıklarsa altında Çarşamba gününden sonra satış gelebilir.
Gram altın tarafından 2 bin 450 TL direnç seviyesi olarak takip ediliyor. 2 bin 380 TL gram altında alım seviyesi olarak belirtildi.
Altında alım fırsatı geldiğini belirten uzmanlar bayramdan sonra altının yükseliş trendine başlayacağını bayramdan önce alımların yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.