Altın alacaklar dikkat! Bayramdan önce son fırsat

Altın piyasasında önemli bir gün yaklaşıyor. Çarşamba günü hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı hem de ABD enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilerin üzerinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında Fed'in faiz indirimlerinin erteleneceği beklentisi ile altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Kapalıçarşı'da gram altın 2.440 TL, çeyrek altın 3.961 TL, yarım altın 7.915 TL ve tam altın ise 15.780 TL fiyatlarıyla işlem görüyor.



